"Це травма на все життя": ексзірка "Ліверпуля" зізнався, що став жертвою сексуального насильства

Подробиці нападу та судовий вирок

Інцидент стався увечері після одного з матчів Керролла за "Ньюкасл". До будинку гравця подивитися бокс прийшов знайомий його колишньої партнерки. Відчувши дискомфорт та запаморочення після кількох напоїв, футболіст рано пішов спати.

Керролл прокинувся від того, що гість намагався вчинити щодо нього сексуальні дії. Спортсмен вигнав нападника, а коли той спробував повернутися, відправив його в нокаут ударом і одразу викликав поліцію.

Попри заперечення звинувачень, чоловіка визнали винним і засудили до 3 років ув'язнення з внесенням до реєстру сексуальних злочинців. Зі слів Керролла, процес давання свідчень у суді виявився для нього "принизливим і жахливим":

"Те, що зі мною сталося, вплинуло на кожен аспект мого життя. Я думав про це щодня, через що мені було важко зосередитися на чомусь іншому, зокрема на футболі. Травма від того, що сталося, не зникла", - написав Керролл у книзі.

Карьєра та нинішній статус форварда

Енді Керролл має багату історію виступів у британському футболі: