"Это была глупая травма": Где Дзерби прокомментировал травму Мудрика

Что сказал итальянец о самой травме

По словам наставника "шпор", 25-летний вингер получил неприятное повреждение на тренировке после длительной паузы в карьере.

"Ситуация с Мудриком похожа на другие. Обычная проблема, когда один игрок выбывает на долгое время. Это была глупая травма, и мы надеемся, что он сможет вернуться как можно скорее – для него и для нас", – рассказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Итальянский специалист отметил, что Мудрик уже слишком много пострадал. При этом его травма – это потеря важного игрока для команды.

Контекст и ближайшие матчи

Михаил Мудрик присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды из "Челси" в последний день летнего трансферного окна. Украинец успел дебютировать за лондонцев в поединке АПЛ против "Ноттингема". Сама игра окончилась нулевой ничьей.

Из-за травмы лодыжки украинец пропустит ближайшие встречи "шпор" - против "Эвертона", "Ливерпуля" и "Астон Виллы". Также он будет недоступен для сборной Украины в ближайших поединках Лиги наций.