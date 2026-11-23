Трубин отыграл весь матч, Судаков попал в центр противоречивого эпизода.

Оба украинца начали встречу в стартовом составе "Бенфики". Анатолий Трубин защищал ворота лиссабонцев на протяжении всех 90 минут, тогда как Георгий Судаков покинул поле на 73-й минуте.

Первый тайм завершился в пользу гостей. На 30-й минуте Джон Дуран замкнул головой подачу Самуэля Даля и открыл счет.

Однако в начале второй половины "Торреенсе" сравнял счет. На 50-й минуте Муса Драмме воспользовался потерей мяча вблизи штрафной площадки "Бенфики" и обыграл Трубина.

Этот эпизод сопровождался спорами: при отборе мяча Алфара, по мнению игроков лиссабонцев, были нарушены правила против Судакова. Однако арбитр гол засчитал. На этой стадии Кубка Португалии система VAR не используется.

Украинский вратарь еще в конце встречи снова продемонстрировал свою надежность, парировав удар Ману Посо на 90+1 минуте.

Престианни и Каминский обеспечили "Бенфике" выход в следующий раунд.

После пропущенного мяча лиссабонцы вернули себе преимущество благодаря голу Джанлуки Престианни. На 64-й минуте аргентинец завершил комбинацию с участием Клаудио Эчеверри.

Окончательный счет установил Якуб Каминский. Польский футболист на 85-й минуте воспользовался ошибкой соперника и отправил мяч в ворота "Торреенсе" после выхода на замену.

В итоге "Бенфика" победила со счетом 3:1 и продолжит борьбу за Кубок Португалии. В 1/8 финала соперником команды Трубина и Судакова станет "Тондела", которую лиссабонцы будут принимать дома.