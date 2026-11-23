Трубін відіграв увесь матч, Судаков потрапив у центр суперечливого епізоду

Обидва українці розпочали зустріч у стартовому складі "Бенфіки". Анатолій Трубін захищав ворота лісабонців протягом усіх 90 хвилин, тоді як Георгій Судаков залишив поле на 73-й хвилині.

Перший тайм завершився на користь гостей. На 30-й хвилині Джон Дуран замкнув головою подачу Самуеля Даля та відкрив рахунок.

Однак на початку другої половини "Торреенсе" зрівняв рахунок. На 50-й хвилині Муса Драмме скористався втратою м'яча поблизу штрафного майданчика "Бенфіки" та переграв Трубіна.

Цей епізод супроводжувався суперечками: під час відбору м'яча Алфара, на думку гравців лісабонців, було порушено правила проти Судакова. Проте арбітр гол зарахував. На цій стадії Кубка Португалії система VAR не використовується.

Український воротар наприкінці зустрічі знову продемонстрував свою надійність, парирувавши удар Ману Посо на 90+1-й хвилині.

Престіанні та Камінський забезпечили "Бенфіці" вихід до наступного раунду

Після пропущеного м'яча лісабонці повернули собі перевагу завдяки голу Джанлуки Престіанні. На 64-й хвилині аргентинець завершив комбінацію за участю Клаудіо Ечеверрі.

Остаточний рахунок встановив Якуб Камінський. Польський футболіст на 85-й хвилині скористався помилкою суперника та відправив м'яч у ворота "Торреенсе" після виходу на заміну.

У підсумку "Бенфіка" перемогла з рахунком 3:1 та продовжить боротьбу за Кубок Португалії. У 1/8 фіналу суперником команди Трубіна та Судакова стане "Тондела", яку лісабонці прийматимуть удома.