Триумф над чемпионом и редкий хет-трик: в УПЛ выбрали сборную 4-го тура

Лучший тренер

Победителем среди наставников стал главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Его команда одержала убедительную победу над действующим чемпионом Украины – "Шахтером".

Ротаня упомянули в 37 из 38 анкет, причем 23 раза выставили на первое место. В общей сложности в тройку лучших наставников тура попали:

Руслан Ротань, "Полесье" – победа 2:0 над "Шахтером"; Сергей Шищенко, "Буковина – победа 3:0 над "Динамо"; Младен Бартулович, "Харьков" - победа 3:0 над "Зарей".

Лучший игрок

Титул лучшего футболиста 4-го тура завоевал хавбек "Эпицентра" Артем Козак. В матче против "Кудровки" он отдал три голевых передачи. Это редкий результат – за 12 сезонов наблюдений Wyscout подобное случалось всего 12 раз.

В пятерке в целом оказались:

Артем Козак, "Эпицентр"; Батон Забергджа, "Харьков"; Вадим Сидун, "Эпицентр"; Олег Кожушко, "Буковина"; Леандро Андраде, "Полесье".

В общей сложности во время формирования символической сборной тура специалисты вспомнили 27 футболистов и 7 тренеров.