Тріумф над чемпіоном і рідкісний хет-трик: в УПЛ обрали збірну 4-го туру
Українська Прем’єр-Ліга підбила підсумки 4-го туру сезону-2026/27. За результатами голосування 38 експертів визначили найкращого тренера, гравця та символічну збірну тижня.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Найкращий тренер
Переможцем серед наставників став головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Його команда здобула переконливу перемогу над чинним чемпіоном України - "Шахтарем".
Ротаня згадали у 37 із 38 анкет, причому 23 рази виставили на перше місце. Загалом до трійки найкращих наставників туру потрапили:
- Руслан Ротань, "Полісся" - перемога 2:0 над "Шахтарем";
- Сергій Шищенко, "Буковина - перемога 3:0 над "Динамо";
- Младен Бартуловіч, "Харків" - перемога 3:0 над "Зорею".
Найкращий гравець
Титул найкращого футболіста 4-го туру виборов хавбек "Епіцентру" Артем Козак. У матчі проти "Кудрівки" він віддав три гольові передачі. Це рідкісний результат - за 12 сезонів спостережень Wyscout подібне траплялося лише 12 разів.
У п'ятірці загалом опинилися:
- Артем Козак, "Епіцентр";
- Батон Забергджа, "Харків";
- Вадим Сидун, "Епіцентр";
- Олег Кожушко, "Буковина";
- Леандро Андраде, "Полісся".
Загалом під час формування символічної збірної туру фахівці згадали 27 футболістів та 7 тренерів.
Раніше свою символічну збірну туру опублікувала і спортивна редакція Sport RBC.UA.