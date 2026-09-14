"Три гола или смерть": в Боливии разразился дикий футбольный скандал
В боливийском футболе разразился громкий скандал вокруг матча национального чемпионата. Вратарь клуба "Гуабира" Мануэль Феррель заявил об угрозах его семье в преддверии поединка с "Олвейс Реди".
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Вратарь получил жуткие угрозы
По информации боливийских СМИ, преступники требовали от футболиста денежный выкуп или гарантированный пропуск по меньшей мере трех мячей в собственные ворота в течение поединка, шантажируя жизнью его матери и жены.
Вратарь сообщил о ситуации соответствующим службам. Уже во время матча он был заменен еще в первом тайме.
"Гуабира" проиграла 0:6
Несмотря на смену Ферреля, матч завершился разгромным поражением "Гуабиры". "Олвейс Реди" победил со счетом 6:0.
Такой результат привлек дополнительное внимание к заявлениям голкипера и возможному вмешательству посторонних лиц в ход матча.
Реакция власти и расследование
После завершения встречи информация о шантаже вышла на официальный уровень. Футбольная федерация Боливии совместно с местной прокуратурой немедленно инициировала масштабное расследование.
Правоохранители проверяют версию об организации договорного матча с участием нелегальных букмекерских синдикатов, а также устанавливают личности тех, кто направлял угрозы расправой семье футболиста.
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