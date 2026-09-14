"Три голи або смерть": у Болівії спалахнув дикий футбольний скандал
У болівійському футболі розгорівся гучний скандал навколо матчу національного чемпіонату. Воротар клубу "Гуабіра" Мануель Феррель заявив про погрози його родині напередодні поєдинку з "Олвейс Реді".
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Воротар отримав моторошні погрози
За інформацією болівійських ЗМІ, злочинці вимагали від футболіста грошовий викуп або ж гарантований пропуск щонайменше трьох м'ячів у власні ворота протягом поєдинку, шантажуючи життям його матері та дружини.
Воротар повідомив про ситуацію відповідним службам. Уже під час матчу його замінили ще в першому таймі.
"Гуабіра" програла 0:6
Попри заміну Ферреля, матч завершився розгромною поразкою "Гуабіри". "Олвейс Реді" переміг із рахунком 6:0.
Такий результат привернув додаткову увагу до заяв голкіпера та можливого втручання сторонніх осіб у перебіг матчу.
Реакція влади та розслідування
Після завершення зустрічі інформація про шантаж вийшла на офіційний рівень. Футбольна федерація Болівії спільно з місцевою прокуратурою негайно ініціювали масштабне розслідування.
Наразі правоохоронці перевіряють версію щодо організації договірного матчу за участю нелегальних букмекерських синдикатів, а також встановлюють особи тих, хто надсилав погрози розправою родині футболіста.
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