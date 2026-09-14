"Три голи або смерть": у Болівії спалахнув дикий футбольний скандал

Воротар отримав моторошні погрози

За інформацією болівійських ЗМІ, злочинці вимагали від футболіста грошовий викуп або ж гарантований пропуск щонайменше трьох м'ячів у власні ворота протягом поєдинку, шантажуючи життям його матері та дружини.

Воротар повідомив про ситуацію відповідним службам. Уже під час матчу його замінили ще в першому таймі.

"Гуабіра" програла 0:6

Попри заміну Ферреля, матч завершився розгромною поразкою "Гуабіри". "Олвейс Реді" переміг із рахунком 6:0.

Такий результат привернув додаткову увагу до заяв голкіпера та можливого втручання сторонніх осіб у перебіг матчу.

Реакція влади та розслідування

Після завершення зустрічі інформація про шантаж вийшла на офіційний рівень. Футбольна федерація Болівії спільно з місцевою прокуратурою негайно ініціювали масштабне розслідування.

Наразі правоохоронці перевіряють версію щодо організації договірного матчу за участю нелегальних букмекерських синдикатів, а також встановлюють особи тих, хто надсилав погрози розправою родині футболіста.