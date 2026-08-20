Третье пришествие в "Барселону": звезда сборной Португалии присоединился к каталонцам, несмотря на курьез с презентацией

Достался "Барселоне" бесплатно

Каталонский клуб официально объявил о возвращении португальского защитника. Канселу подписал с чемпионами Испании контракт до 30 июня 2029 года.

Перед переходом 32-летний футболист досрочно разорвал соглашение с саудовским "Аль-Хилялем", поэтому "Барселона" получила опытного исполнителя бесплатно.

Для Канселу это уже третий приход в каталонский гранд. Впервые он выступал за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Сити" в сезоне-2023/24. В январе 2026 года португалец во второй раз присоединился к команде - на этот раз на правах аренды из "Аль-Хиляля".

Во второй половине прошлого сезона защитник провел за каталонцев 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативных передачи.

Курьез с презентацией

По информации испанских СМИ, Канселу был настроен вернуться именно в "Барселону" и приложил максимум усилий, чтобы трансфер состоялся.

Впрочем, еще до официального оформления сделки португалец оказался в необычной ситуации. Он надеялся выйти на поле "Камп Ноу" и представиться болельщикам перед матчем против каирского "Аль-Ахли" за Кубок Гампера.

Канселу даже переоделся в форму "Барселоны", однако в последний момент ему сообщили, что формальности перехода еще не завершены. Поэтому футболист не мог предстать перед болельщиками и был вынужден вернуться в раздевалку.

Что известно о Жоау Канселе

За свою карьеру португалец также защищал цвета "Бенфики", "Валенсии", "Интера", "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Баварии".

За национальную сборную Португалии Канселу провел 73 матча и забил 12 голов.