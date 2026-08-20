Третє пришестя в "Барселону": зірка збірної Португалії приєднався до каталонців попри курйоз із презентацією

Дістався "Барселоні" безкоштовно

Каталонський клуб офіційно оголосив про повернення португальського захисника. Канселу підписав із чемпіонами Іспанії контракт до 30 червня 2029 року.

Перед переходом 32-річний футболіст достроково розірвав угоду з саудівським "Аль-Хілялем", тому "Барселона" отримала досвідченого виконавця безкоштовно.

Для Канселу це вже третій прихід до каталонського гранда. Уперше він виступав за "Барселону" на правах оренди з "Манчестер Сіті" в сезоні-2023/24. У січні 2026 року португалець вдруге приєднався до команди – цього разу на правах оренди з "Аль-Хіляля".

У другій половині минулого сезону захисник провів за каталонців 23 матчі у всіх турнірах, забив два голи та віддав три результативні передачі.

Курйоз із презентацією

За інформацією іспанських ЗМІ, Канселу був налаштований повернутися саме до "Барселони" та доклав максимум зусиль, щоб трансфер відбувся.

Втім, ще до офіційного оформлення угоди португалець опинився в незвичній ситуації. Він сподівався вийти на поле "Камп Ноу" та представитися вболівальникам перед матчем проти каїрського "Аль-Ахлі" за Кубок Гампера.

Канселу навіть перевдягнувся у форму "Барселони", однак в останню мить йому повідомили, що формальності переходу ще не завершені. Через це футболіст не міг з'явитися перед уболівальниками та був змушений повернутися до роздягальні.

Що відомо про Жоау Канселу

За свою кар'єру португалець також захищав кольори "Бенфіки", "Валенсії", "Інтера", "Ювентуса", "Манчестер Сіті" та "Баварії".

За національну збірну Португалії Канселу провів 73 матчі та забив 12 голів.