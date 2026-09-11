Тренер "Жироны" оценил нападающих команды и выделил украинца
Главный тренер "Жироны" Кике Альварес поделился мнениями о кадровой ситуации в атаке. Наставник отметил разноплановость своих нападающих, среди которых выступают украинцы Владислав Ванат и Александр Пищур.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Mundo Deportivo.
Оценка линии атаки
Комментируя выбор игроков на острие атаки, Кике Альварес подчеркнул, что доволен наличием разноплановых исполнителей под разные игровые ситуации.
"Могу сказать о перспективе - Пищур показал, что может нам помочь. Что касается Стуани, то он остается одним из лучших форвардов чемпионата этого сезона. Я рад, что у меня есть три разноплановых форварда для разных ситуаций", - отметил тренер.
Турнирное положение команды
После стартовых четырех туров нового сезона в Сегунди "Жирона" набрала 7 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице.
Соперник же каталонцев в следующем матче - "Кастельон" - является лидером Сегунды. В активе этой команды 12 очков.
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