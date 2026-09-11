Тренер "Жироны" оценил нападающих команды и выделил украинца

Оценка линии атаки

Комментируя выбор игроков на острие атаки, Кике Альварес подчеркнул, что доволен наличием разноплановых исполнителей под разные игровые ситуации.

"Могу сказать о перспективе - Пищур показал, что может нам помочь. Что касается Стуани, то он остается одним из лучших форвардов чемпионата этого сезона. Я рад, что у меня есть три разноплановых форварда для разных ситуаций", - отметил тренер.

Турнирное положение команды

После стартовых четырех туров нового сезона в Сегунди "Жирона" набрала 7 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице.

Соперник же каталонцев в следующем матче - "Кастельон" - является лидером Сегунды. В активе этой команды 12 очков.