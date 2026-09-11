Тренер "Жирони" оцінив нападників команди і виділив українця

Оцінка лінії атаки

Коментуючи вибір гравців на вістрі атаки, Кіке Альварес наголосив, що задоволений наявністю різнопланових виконавців під різні ігрові ситуації.

"Можу сказати про перспективу - Пищур показав, що може нам допомогти. Що стосується Стуані, то він залишається одним із найкращих форвардів чемпіонату цього сезону. Я радий, що у мене є три різнопланові форварди для різних ситуацій", - зазначив тренер.

Турнірне становище команди

Після стартових чотирьох турів нового сезону у Сегунді "Жирона" набрала 7 очок і наразі посідає 5-ту сходинку в турнірній таблиці.

Натомість суперник каталонців у наступному матчі - "Кастельон" - є лідером Сегунди. В активі цієї команди 12 очок.