"Теперь я его хорошо понимаю": Леонид Буряк о Лобановском и его решениях

"Для него не существовало мелочей"

Буряк отметил, что больше всего в работе с Лобановским ему запомнилось особое отношение тренера к футболу. Мэтр отечественного футбола имел высокие требования к футболистам.

"Его отношение к футболу. Для него не было мелочей. Он очень много требовал от футболистов и хотел, чтобы команда действовала как единый механизм", – рассказал Буряк.

По словам легенды "Динамо", часть требований Лобановского футболисты могли воспринимать иначе, когда были младше. Однако тренерский опыт самого Буряка позволил ему лучше понять подход своего наставника.

"Когда ты молод, часть этих требований воспринимаешь просто как работу тренера. А уж потом, когда сам начинаешь тренировать, многие вещи становятся понятными совсем по-другому", – добавил он.

Легенды киевского "Динамо" Леонид Буряк и Олег Блохин (фото: личный архив Леонида Буряка)

Буряк признал авторитет Лобановского

Не обходилось в отношениях футболиста и тренера без споров. Буряк признал, что они могли иметь разные взгляды на отдельные вопросы, однако авторитет Лобановского для него оставался безоговорочным.

"Конечно, мы могли иметь разные взгляды. Но это был тренер, авторитет которого я признавал. У него была своя система, и она давала результат", – сказал Буряк.

В то же время, сегодня, уже имея собственный тренерский опыт, он иначе оценивает решения Лобановского, которые в свое время могли вызвать у него вопросы.

"Я думаю, что сегодня уже хорошо понимаю многие его решения, которые в молодости мог воспринимать совсем по-другому", – подытожил легендарный футболист.