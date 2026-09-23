"Тепер я його добре розумію": Леонід Буряк про Лобановського та його рішення

"Для нього не існувало дрібниць"

Буряк зазначив, що найбільше у роботі з Лобановським йому запам’яталося особливе ставлення тренера до футболу. Метр вітчизняного футболу мав високи вимоги до футболістів.

"Його ставлення до футболу. Для нього не існувало дрібниць. Він дуже багато вимагав від футболістів та хотів, щоб команда діяла як єдиний механізм", – розповів Буряк.

За словами легенди "Динамо", частину вимог Лобановського футболісти могли сприймати інакше, коли були молодшими. Проте тренерський досвід самого Буряка дозволив йому згодом краще зрозуміти підхід свого наставника.

"Коли ти молодий, частину цих вимог сприймаєш просто як роботу тренера. А вже потім, коли сам починаєш тренувати, багато речей стають зрозумілими зовсім по-іншому", – додав він.

Легенди київського "Динамо" Леонід Буряк та ОЛег Блохін (фото: особистий архів Леоніда Буряка)

Буряк визнав авторитет Лобановського

Не обходилося у стосунках футболіста й тренера і без суперечок. Буряк визнав, що вони могли мати різні погляди на окремі питання, однак авторитет Лобановського для нього залишався беззаперечним.

"Звичайно, ми могли мати різні погляди. Але це був тренер, авторитет якого я визнавав. У нього була своя система, і вона давала результат", – сказав Буряк.

Водночас сьогодні, вже маючи власний тренерський досвід, він інакше оцінює рішення Лобановського, які свого часу могли викликати у нього запитання.

"Я думаю, що сьогодні вже добре розумію багато його рішень, які в молодості міг сприймати зовсім інакше", – підсумував легендарний футболіст.