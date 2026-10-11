Судаков забил через две минуты после выхода на поле: украинец помог "Бенфике" победить

Гол Судакова

Украинец начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 73-й минуте, заменив Александера Ба.

Уже на 75-й минуте Судаков стал автором второго гола лиссабонцев.

Джанлука Престианни развил атаку левым флангом и отдал передачу Клаудио Эчеверри. Аргентинец нашел в штрафной Судакова, который точным ударом низом отправил мяч в сетку.

Для 24-летнего украинского полузащитника это первый гол в сезоне 2026/27. В последний раз он забивал за "Бенфику" еще 5 декабря 2025 года в поединке против "Спортинга".

Как завершился матч "Бенфики"

К выходу Судакова лиссабонцы уже вели в счете благодаря голу Самуэля Даля на 24-й минуте.

Меткий удар украинца позволил хозяевам укрепить преимущество и спокойно довести встречу до победы.

Другой украинский футболист "Бенфики", вратарь Анатолий Трубин, провел весь матч на скамейке запасных.

"Бенфика" – "Витория Гимарайнш" – 2:0

Голы: Даль, 24, Судаков, 75.