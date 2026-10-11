Судаков забив через дві хвилини після виходу на поле: українець допоміг "Бенфіці" перемогти

Гол Судакова

Українець розпочав зустріч на лаві запасних і з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Александера Ба.

Уже на 75-й хвилині Судаков став автором другого гола лісабонців.

Джанлука Престіанні розвинув атаку лівим флангом та віддав передачу Клаудіо Ечеверрі. Аргентинець знайшов у штрафному майданчику Судакова, який точним ударом низом відправив м'яч у сітку.

Для 24-річного українського півзахисника це перший гол у сезоні-2026/27. Востаннє він забивав за "Бенфіку" ще 5 грудня 2025 року в поєдинку проти "Спортінга".

Як завершився матч "Бенфіки"

До виходу Судакова лісабонці вже вели в рахунку завдяки голу Самуеля Даля на 24-й хвилині.

Влучний удар українця дозволив господарям зміцнити перевагу та спокійно довести зустріч до перемоги.

Інший український футболіст "Бенфіки", воротар Анатолій Трубін, провів увесь матч на лаві запасних.

"Бенфіка" – "Віторія Гімарайнш" – 2:0

Голи: Даль, 24, Судаков, 75.