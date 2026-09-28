Судаков и Миколенко вне игры: Мальдера объявил заявку Украины на матч с Грузией

Кадровые изменения перед игрой в Тбилиси

В заявку сборной Украины на игру с Грузией не попали сразу семь игроков: защитники Виталий Миколенко, Илья Крупский и Александр Драмбаев, полузащитники Георгий Судаков, Иван Варфоломеев и Александр Назаренко, а также нападающий Игорь Краснопир.

В частности, закономерно не вошел в заявку Назаренко, получивший удаление в матче с Венгрией. А отсутствие Миколенко в заявке главный тренер Андреа Мальдера анонсировал на пресс-конференции, заявив, что защитник получил повреждение. Единственным футболистом, который оказался вне состава сразу на два матча Лиги наций, является Иван Варфоломеев.

Кто вернулся в состав "сине-желтых"

В то же время по сравнению с заявкой на поединок с Венгрией в состав вошли защитники Богдан Михайличенко и Тарас Михавко, полузащитники Николай Шапаренко, Александр Пихаленок и Владислав Велетень, а также форвард Роман Яремчук, восстановившийся после повреждения.

Состав сборной Украины на матч против Грузии:

Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник

Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризник Защитники: Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко

Эдуард Сарапий, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Егор Назарина, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Александр Пихаленок, Владислав Велетень

Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Егор Назарина, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Александр Пихаленок, Владислав Велетень Нападающие: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Матвей Пономаренко, Роман Яремчук

Когда состоится игра

Поединок второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 состоится в понедельник, 28 сентября, на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.