Судаков і Миколенко поза грою: Мальдера оголосив заявку України на матч із Грузією
Збірна України визначилася із заявкою на другий матч Ліги націй-2026/27. Андреа Мальдера вніс кілька змін після переможної гри з Угорщиною.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.
Кадрові зміни перед грою в Тбілісі
До заявки збірної України на гру з Грузією не потрапили одразу семеро гравців: захисники Віталій Миколенко, Ілля Крупський і Олександр Драмбаєв, півзахисники Георгій Судаков, Іван Варфоломєєв та Олександр Назаренко, а також нападник Ігор Краснопір.
Зокрема закономірно не увійшов до заявки Назаренко, що отримав вилучення у матчі з Угорщиною. А відсутність Миколенка у заявці головний тренер Андреа Мальдера анонсував на прес-конференції, заявивши, що захисник отримав ушкодження. Єдиним футболістом, що опинився поза складом на одразу два матчі Ліги націй, є Іван Варфоломєєв.
Хто повернувся до лав "синьо-жовтих"
Водночас відносно заявки на поєдинок з Угорщиною до складу увійшли захисники Богдан Михайліченко і Тарас Михавко, півзахисники Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок і Владислав Велетень, а також форвард Роман Яремчук, що відновився від ушкодження.
Склад збірної України на матч проти Грузії:
- Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник
- Захисники: Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайліченко, Тарас Михавко
- Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень
- Нападники: Владислав Ванат, Данило Сікан, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук
Коли відбудеться гра
Поєдинок другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 відбудеться у понеділок, 28 вересня, на стадіоні "Динамо" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі.
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Раніше ми розповіли, коли і де дивитися матч Грузія – Україна у Лізі націй.