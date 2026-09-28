Судаков і Миколенко поза грою: Мальдера оголосив заявку України на матч із Грузією

Кадрові зміни перед грою в Тбілісі

До заявки збірної України на гру з Грузією не потрапили одразу семеро гравців: захисники Віталій Миколенко, Ілля Крупський і Олександр Драмбаєв, півзахисники Георгій Судаков, Іван Варфоломєєв та Олександр Назаренко, а також нападник Ігор Краснопір.

Зокрема закономірно не увійшов до заявки Назаренко, що отримав вилучення у матчі з Угорщиною. А відсутність Миколенка у заявці головний тренер Андреа Мальдера анонсував на прес-конференції, заявивши, що захисник отримав ушкодження. Єдиним футболістом, що опинився поза складом на одразу два матчі Ліги націй, є Іван Варфоломєєв.

Хто повернувся до лав "синьо-жовтих"

Водночас відносно заявки на поєдинок з Угорщиною до складу увійшли захисники Богдан Михайліченко і Тарас Михавко, півзахисники Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок і Владислав Велетень, а також форвард Роман Яремчук, що відновився від ушкодження.

Склад збірної України на матч проти Грузії:

Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник Захисники: Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайліченко, Тарас Михавко

Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайліченко, Тарас Михавко Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень

Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень Нападники: Владислав Ванат, Данило Сікан, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук

Коли відбудеться гра

Поєдинок другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 відбудеться у понеділок, 28 вересня, на стадіоні "Динамо" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.