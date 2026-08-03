Стало известно, с кем может сыграть "Динамо" в плей-офф Лиги конференций: результаты жеребьевки
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций. Своего потенциального соперника получили и обладатели Кубка Украины.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Соперник для киевлян
По итогам жеребьевки потенциальным соперником команды Игоря Костюка стал победитель пары "Твенте" (Нидерланды) - "ДАК 1904" (Словакия).
Матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 20 и 27 августа.
Путь в плей-офф
Впрочем, подробно рассуждать о поединках завершающего раунда перед основным этапом Лиги конференций еще рано. Ведь чтобы попасть туда, нужно пройти азербайджанский "Карабах" в третьем круге отбора.
Поединки этой стадии пройдут 6 и 13 августа. Согласно регламенту, первая встреча "Динамо" проведет в статусе номинальных хозяев в польском Люблине. Ответный матч пройдет в Баку.
Если киевляне проиграют "Карабаху", они окончательно завершат выступления в еврокубковой кампании-2026/27.
Ранее стало известно, что греческий "Олимпиакос" вычеркнул Романа Яремчука из планов Лиги чемпионов.