Стало відомо, з ким може зіграти "Динамо" в плей-офф Ліги конференцій: результати жеребкування

Суперник для киян

За підсумками жеребкування потенційним суперником команди Ігоря Костюка став переможець пари "Твенте" (Нідерланди) – "ДАК 1904" (Словаччина).

Матчі раунду плей-офф кваліфікації відбудуться 20 та 27 серпня.

Шлях до плей-офф

Втім, детально розмірковувати про поєдинки завершального раунду перед основним етапом Ліги конференцій ще зарано. Адже, щоб потрапити туди, треба пройти азербайджанський "Карабах" у третьому колі відбору.

Поєдинки цієї стадії відбудуться 6 та 13 серпня. Згідно з регламентом, першу зустріч "Динамо" проведе у статусі номінальних господарів у польському Любліні. Матч-відповідь пройде в Баку.

Якщо кияни програють "Карабаху", вони остаточно припинять виступи в єврокубковій кампанії-2026/27.