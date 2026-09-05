Стало известно, дебютирует ли Мудрик за "Тоттенхэм": лондонцы объявили стартовый состав против "Ноттингема"
Украинский вингер Михаил Мудрик впервые попал в заявку "Тоттенхэма" на официальный матч. У полузащитника будет шанс дебютировать за "шпор" в матче АПЛ против "Ноттингем Форест".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу "Тоттенхэма".
Украинец в заявке
Мудрик не попал в стартовый состав "шпор" на матч 3-го тура Английской Премьер-лиги. С первых минут сыграют другие новички "Тоттенхэма" - Савиньо и Мармуш.
У украинского вингера будет шанс выйти на поле, ведь все же попал в заявку - это первое появление футболиста в заявке на официальный матч почти за два года.
Детали матча и турнирное положение
"Тоттенхэм" подходит к этому матчу, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" проиграли в обоих матчах нового сезона и пока не смогли забить ни одного гола.
Теперь на очереди – поединок в гостях против "Форест". Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.
Ранее мы рассказывали, что Михаил Мудрик восторженно рассказал о работе с Де Дзерби.