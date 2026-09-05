Стало відомо, чи дебютує Мудрик за "Тоттенгем": лондонці оголосили стартовий склад проти "Ноттінгема"

Українець в заявці

Мудрик не потрапив до стартового складу "шпор" на матч 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Натомість з перших хвилин зіграють інші новачки "Тоттенгема" - Савіньйо та Мармуш.

Український вінгер матиме шанс вийти на поле, адже все ж потрапив до заявки - це перша поява футболіста в заявці на офіційний матч майже за два роки.

Заявка "шпор" на матч проти "Ноттінгема" (Фото: SpursOfficial, X)

Деталі матчу та турнірне становище

"Тоттенгем" підходить до цього матчу, перебуваючи на передостанньому місці в турнірній таблиці АПЛ. "Шпори" програли в обох матчах нового сезону та поки що не спромоглись забити жодного голу.

Тепер на черзі - поєдинок в гостях проти "Форест". Початок матчу - о 17:00 за київським часом.