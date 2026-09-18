Попытка номер 7: Ярмолюк – в стартовом составе на матч против "Челси"

Где смотреть матч "Брентфорд" – "Челси"

В Украине матчи Английской Премьер-Лиги в сезоне 2026/2027 транслирует платформа Setanta Sports. Два лондонских клуба в 5-м туре АПЛ встречаются в пятницу, 18 сентября, в 22:00.

Интересно, что Брентфорд в нынешнем сезоне АПЛ еще не проигрывал. В четырех матчах команда Ярмолюка одержала одну победу и трижды подряд сыграла вничью. Такие результаты позволили "Брентфорду" набрать 6 очков и сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Что касается "Челси", то синие стартовали с двух побед подряд, однако в 3-м туре потерпели поражение от "Арсенала" (1:2), а затем сыграли вничью с "Галл Сити" (2:2). В турнирной таблице подопечные Хаби Алонсо занимают шестое место.

Егор Ярмолюк в "Брентфорде" в сезоне 2026/2027

22-летний украинский полузащитник сыграет свой седьмой матч за Брентфорд в текущем сезоне. Пока он еще не отмечался голами, но отдал две результативные передачи: в Кубке футбольной лиги, в матче против "Бирмингема" (6:1), а также в чемпионате Англии в противостоянии с "Борнмутом" (2:2).

За "Брентфорд" Ярмолюк выступает с 2023 года. За это время он сыграл за лондонский клуб 115 матчей и забил 1 гол.