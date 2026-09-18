Спроба номер 7: Ярмолюк – у стартовому складі на матч проти "Челсі"

Де дивитися матч "Брентфорд" – "Челсі"

В Україні матчі Англійської Прем'єр-Ліги в сезоні 2026/2027 транслює платформа Setanta Sports. Два лондонські клуби у 5-му турі АПЛ зустрічаються у п'ятницю, 18 вересня, о 22:00.

Цікаво, що "Брентфорд" у нинішньому сезоні АПЛ ще не програвав. У чотирьох матчах команда Ярмолюка здобула одну перемогу і тричі поспіль зіграла внічию. Такі результати дозволили "Брентфорду" набрати 6 очок і зараз команда посідає сьоме місце у турнірній таблиці.

Щодо "Челсі", то сині стартували з двох перемог поспіль, однак у 3-му турі зазнали поразки від "Арсенала" (1:2), а потім зіграли внічию з "Галл Сіті" (2:2). У турнірній таблиці підопічні Хабі Алонсо посідають шосте місце.

Єгор Ярмолюк у "Брентфорді" в сезоні 2026/2027

22-річний український півзахисник зіграє свій сьомий матч за "Брентфорд" у поточному сезоні. Наразі він ще не відзначався голами, але віддав дві результативні передачі: у Кубку футбольної ліги, в матчі проти "Бірмінгема" (6:1), а також у чемпіонаті Англії в протистоянні із "Борнмутом" (2:2).

За "Брентфорд" Ярмолюк виступає з 2023 року. За цей час він зіграв за лондонський клуб 115 матчів і забив 1 гол.