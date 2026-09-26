"Спорт не должен так выглядеть": как в сборной Украины комментировали стычку с венграми

Как разгорался конфликт в компенсированное время

Эмоциональная разрядка "со знаком минус" произошла уже на 90+1-й минуте игры после удаления Александра Назаренко за вторую желтую карточку. Во время выхода Назаренко с поля возникло устное противостояние между Домиником Собослаем и Виктором Цыганковым.

Почти сразу защитник венгров Милош Керкез оттолкнул Цыганкова, после чего в защиту партнера подбежал Николай Матвиенко - завязалась массовая толкотня. Участие в толчее принял один из ассистентов тренера Венгрии, который толкнул защитника Валерия Бондаря.

Венгра сразу начал оттягивать главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера. В конце концов арбитр обуздал страсти серией предупреждений - по желтой карточке за неспортивное поведение получили Собослай, Керкез, Цыганков и Матвиенко.

Реакция Мальдеры и Забарного

По завершении поединка наставник и защитник сборной Украины прокомментировали горячий эпизод. В эфире после игры Андреа Мальдера объяснил - толкотня между игроками это одно, но участие в схватке кого-то из штабов - это совсем другое.

"Я увидел, что кто-то из штаба соперников задел руками моего игрока. Мне не нравится, когда представители штаба к этому привлекаются. Впрочем, это игровые моменты, такое случается", - подчеркнул Андреа Мальдера.

В свою очередь Илья Забарный в комментарии к проекту Zorya Londonsk отметил, что пытался лишь успокоить партнеров.

"Это эмоции все хотят победить. Но для меня главное - показывать профессионализм и относиться с уважением ко всем", - отметил защитник.

Календарь матчей Украины в Лиге наций 2026/27

Далее подопечных Андреа Мальдеры ждет насыщенная осенняя серия поединков: