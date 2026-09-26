"Спорт не має так виглядати": як в збірній України коментували сутичку з угорцями

Як розгорався конфлікт у компенсований час

Емоційна розрядка "зі знаком мінус" сталася вже на 90+1-й хвилині гри після вилучення Олександра Назаренка за другу жовту картку. Під час виходу Назаренка з поля виникла усне протистояння між Домініком Собослаєм та Віктором Циганковим.

Майже одразу захисник угорців Мілош Керкез відштовхнув Циганкова, після чого на захист партнера підбіг Микола Матвієнко - зав'язалася масова штовханина. Участь в штовханині взяв один із асистентів тренера Угорщини, який штовхнув захисника Валерія Бондаря.

Угорця одразу почав відтягувати головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера. Зрештою арбітр приборкав пристрасті серією попереджень - по жовтій картці за неспортивну поведінку отримали Собослай, Керкез, Циганков та Матвієнко.

Реакція Мальдери та Забарного

Після завершення поєдинку наставник та захисник збірної України прокоментували гарячий епізод. В ефірі після гри Андреа Мальдера пояснив - штовханина між гравцями це одне, але участь в сутичці когось зі штабів - це геть інше.

"Я побачив, що хтось із штабу суперників зачепив руками мого гравця. Мені не подобається, коли представники штабу до цього залучаються. Втім, це ігрові моменти, таке трапляється", - підкреслив Андреа Мальдера.

У свою чергу Ілля Забарний в коментарі проєкту Zorya Londonsk зазначив, що намагався лише заспокоїти партнерів.

"Це емоції, усі хочуть перемогти. Але для мене головне - показувати професіоналізм і ставитися з повагою до всіх", - зазначив захисник.

Календар матчів України в Лізі націй 2026/27

Далі на підопічних Андреа Мальдери чекає насичена осіння серія поєдинків: