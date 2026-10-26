"Сильная сборная сама не появится": Сабо разнес подготовку молодых футболистов в Украине

Какие проблемы в подготовке молодежи

По мнению Сабо, именно подготовка молодых футболистов является главным слабым звеном в украинском футболе. Он добавил, что юным игрокам часто не хватает базовых качеств, необходимых для выступлений на высоком уровне. Без системного развития молодежи национальная сборная не сможет стабильно прогрессировать.

"Мне кажется, что у многих нет техники, физической готовности и понимания игры", - отметил Сабо.

Особые требования, по его словам, предъявляются к центральным полузащитникам, которые должны эффективно действовать как в обороне, так и в атаке. Да и вообще игроку недостаточно просто отдать передачу. После паса нужно открываться, снова предлагать себя партнерам, видеть продолжение комбинации и участвовать в развитии атаки.

Влияние войны на украинский футбол

Отдельно Сабо обратил внимание на влияние полномасштабной войны на развитие украинского футбола. Часть детей и подростков уехала за границу и тренируется в других странах, что, по его мнению, создает дополнительные вызовы для подготовки нового поколения игроков.

Ветеран отметил необходимость развивать детские футбольные школы, улучшать условия тренировок и уделять внимание работе тренеров. Также важно продумать, как после завершения войны вернуть молодых футболистов в украинский футбол.

"Без системной работы с юными игроками сильная национальная команда не явится сама собой", - подытожил Сабо.