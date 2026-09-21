Шовковский зачастил на матчи "Динамо": что это может означать для Костюка

Скрытый смысл появления Шовковского

На фоне определенных обсуждений вокруг результатов команды, на матчах "Динамо" стал регулярно появляться бывший главный тренер Александр Шовковский вместе со своим бывшим ассистентом Олегом Гусевым.

В футбольных кругах стали предполагать, что таким образом специалист якобы пытается напомнить о себе и снова предложить свою кандидатуру руководству.

Есть ли шансы на возвращение

Впрочем, футбольный инсайдер Игорь Бурбас утверждает, что сейчас в клубе не рассматривают вариант с возвращением Александра Шовковского и его тренерского штаба.

"По моей информации, у Шовковского нет шансов на камбэк на тренерскую позицию в "Динамо". В клубе не рассматривают, в принципе, его возвращение", – заявил Бурбас на собственном YouTube-канале.

По информации инсайдера, нынешний наставник Игорь Костюк продолжит работать с командой, поскольку руководство решило не спешить с кадровыми изменениями и довериться текущему штабу, который готовит коллектив к следующим матчам сезона.

Напомним, что Костюк возглавил первую команду "Динамо" именно после ухода Шовковского. Сначала он исполнял обязанности, а 17 декабря 2025 года стал полноценным главным тренером.

Свой последний матч перед международной паузой киевляне провели против "Зари" в рамках 7-го тура УПЛ. "Динамо" победило 2:0 и закрепилось на четвертом месте в турнирной таблице, имея 13 очков после шести проведенных матчей.