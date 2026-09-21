Шовковський зачастив на матчі "Динамо": що це може означати для Костюка

Прихований сенс появ Шовковського

На тлі певних обговорень навколо результатів команди, на матчах "Динамо" став регулярно з'являтися колишній головний тренер Олександр Шовковський – разом зі своїм колишнім асистентом Олегом Гусєвим.

У футбольних колах почали припускати, що таким чином фахівець нібито намагається нагадати про себе та знову запропонувати свою кандидатуру керівництву.

Чи є шанси на повернення

Втім, футбольний інсайдер Ігор Бурбас стверджує, що на даний момент у клубі не розглядають варіант із поверненням Олександра Шовковського та його тренерського штабу.

"За моєю інформацією, в Шовковського немає шансів на камбек на тренерську позицію в "Динамо". У клубі не розглядають, в принципі, його повернення", – заявив Бурбас на власному YouTube-каналі.

За інформацією інсайдера, нинішній наставник Ігор Костюк продовжить працювати з командою, адже керівництво вирішило не поспішати з кадровими змінами та довіритися поточниму штабу, який готує колектив до наступних поєдинків сезону.

Нагадаємо, що Костюк очолив першу команду "Динамо" саме після відходу Шовковського. Спочатку він виконував обов'язки, а 17 грудня 2025 року став повноцінним головним тренером.

Свій останній матч перед міжнародною паузою кияни провели проти "Зорі" в межах 7-го туру УПЛ. "Динамо" перемогло 2:0 та закріпилося на четвертому місце в турнірній таблиці, маючи 13 очок після шести проведених матчів.