Чем Шовковский занимался в "Аяксе"

Шовковский рассказал о визите в амстердамский "Аякс". Украинец поблагодарил руководство клуба, менеджмент и тренерский штаб за возможность в течение недели находиться на его тренировочной базе.

Особую благодарность специалист выразил спортивному функционеру Йорди Кройффу, бывшему футболисту клуба Симу де Йонгу и главному тренеру команды Мичелу Санчесу.

Шовковский также опубликовал совместную фотографию с испанским наставником. Встреча состоялась на территории знаменитой академии и тренировочного комплекса "Аякса" "Де Тукомст".

"Это была не просто неделя тренировок и футбола – это бесценный опыт, новые впечатления, возможность увидеть изнутри философию клуба, его традиции, подготовку и организацию тренировочного процесса, его особую культуру, которая делает "Аякс" одним из самых известных футбольных клубов мира", – написал отечественный специалист в Instagram.

Мотивация и новые цели

Шовковский не стал раскрывать конкретную цель поездки в Нидерланды. В то же время, он отметил, что возможность ознакомиться с работой европейского гранда изнутри стала для него важным профессиональным опытом.

"Такие моменты мотивируют расти, развиваться, ставить перед собой новые цели и двигаться вперед!" – добавил Шовковский.

Последним местом работы тренера было "Динамо", которое он возглавлял в 2023-2025 годах. Под его руководством киевский клуб стал чемпионом Украины сезона-2024/25.

За амстердамский "Аякс" выступает украинский вингер Виктор Цыганков, ранее работавший с Мичелом Санчесом в "Жироне". Впрочем, связан ли визит Шовковского с украинским футболистом или возможным возвращением к тренерской деятельности, пока неизвестно.