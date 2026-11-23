Що робив Шовковський у "Аяксі"

Шовковський розповів про візит до амстердамського "Аякса". Українець подякував керівництву клубу, менеджменту та тренерському штабу за можливість протягом тижня перебувати на його тренувальній базі.

Особливу вдячність фахівець висловив спортивному функціонеру Йорді Кройффу, колишньому футболісту клубу Сіму де Йонгу та головному тренеру команди Мічелу Санчесу.

Шовковський також опублікував спільну світлину з іспанським наставником. Зустріч відбулася на території знаменитої академії та тренувального комплексу "Аякса" "Де Тукомст".

"Це був не просто тиждень тренувань та футболу – це безцінний досвід, нові враження, можливість побачити зсередини філософію клубу, його традиції, підготовку та організацію тренувального процесу, його особливу культуру, яка робить "Аякс" одним із найвідоміших футбольних клубів світу", – написав вітчизняний фахівець в Instagram.

Мотивація і нові цілі

Шовковський не став розкривати конкретну мету поїздки до Нідерландів. Водночас він наголосив, що можливість ознайомитися з роботою європейського гранда зсередини стала для нього важливим професійним досвідом.

"Такі моменти мотивують рости, розвиватися, ставити перед собою нові цілі та рухатись вперед!" – додав Шовковський.

Останнім місцем роботи тренера було "Динамо", яке він очолював у 2023–2025 роках. Під його керівництвом київський клуб став чемпіоном України сезону-2024/25.

За амстердамський "Аякс" виступає український вінгер Віктор Циганков, який раніше працював із Мічелом Санчесом у "Жироні". Втім, чи пов'язаний візит Шовковського з українським футболістом або можливим поверненням до тренерської діяльності, наразі невідомо.