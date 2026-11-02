Шоу Месси продолжается: аргентинец оформил роскошный камбэк в МЛС (видео)

Месси перевернул игру за 14 минут

Хозяева поля вышли вперед на 53-й минуте после точного удара Даниэля Газдага. Однако "Интер Майами" сумел переломить ход поединка благодаря активности своего лидера. В середине второго тайма Месси выполнил результативную передачу головой на Хермана Бертераме, который сравнял счет на 69-й минуте.

А на 83-й минуте аргентинский капитан взял инициативу на себя: эффектным дриблингом он обыграл нескольких соперников и отправил мяч в нижний угол ворот, принеся своей команде победу.

Благодаря этому успеху "цапли" обошли именно "Нью-Ингленд Революшн" и поднялись на вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Для Месси этот гол и ассист довели общее количество результативных действий на клубном уровне в текущем сезоне до 45 (29 забитых мячей и 16 голевых передач в 33 матчах).

МЛС, регулярный чемпионат

"Нью-Ингленд Революшн" – "Интер Майами" – 1:2

Голы: Газдаг, 53 – Бертераме, 69, Месси, 83