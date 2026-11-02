Шоу Мессі триває: аргентинець оформив розкішний камбек в МЛС (відео)

Мессі превернув гру за 14 хвилин

Господарі поля вийшли вперед на 53-й хвилині після точного удару Даніеля Газдага. Проте "Інтер Маямі" зумів переломити хід поєдинку завдяки активності свого лідера. У середині другого тайму Мессі виконав результативну передачу головою на Хермана Бертераме, який зрівняв рахунок на 69-й хвилині.

А на 83-й хвилині аргентинський капітан узяв ініціативу на себе: на яскравому дриблінзі він обіграв кількох суперників і спрямував м'яч у нижній кут воріт, принісши своїй команді перемогу.

Завдяки цьому успіху "чаплі" обійшли саме "Нью-Інгленд Революшн" та піднялися на другу позицію в турнірній таблиці Східної конференції. Для Мессі цей гол і асист довели загальну кількість результативних дій на клубному рівні в поточному сезоні до 45 (29 забитих м'ячів та 16 гольових передач у 33 поєдинках).

МЛС, регулярний чемпіонат

"Нью-Інгленд Революшн" – "Інтер Маямі" – 1:2

Голи: Газдаг, 53 – Бертераме, 69, Мессі, 83