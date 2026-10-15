"Путь закрывают деньгами": Будковский объяснил, почему украинским футболистам сложнее пробиться в Европу

Что мешает украинским юниорам

Форвард, у которого есть опыт игр за "Сошо", отметил, что во Франции футболистов активно просматривают скауты даже на матчах второго дивизиона. По его словам, удачный сезон может открыть игроку путь к более сильному чемпионату.

В Украине, как считает Будковский, ситуация сложнее из-за меньшего внимания к местному футболу, высоких зарплат и нежелания клубов отпускать игроков даже при наличии выгодных предложений.

"У нас начинают платить большие зарплаты, баловать игроков и не отпускают футболистов, даже если есть хорошие предложения. На этом все и закрывается: путь в Европу закрывается деньгами", – заявил нападающий.

Пример развития в Европе

Во время выступлений за "Сошо" Будковский играл вместе с Максансом Лакруа, который впоследствии перешел в "Челси" и стал получать вызовы в сборную Франции. Украинец признался, что в тот момент не ожидал от защитника столь успешной карьеры.

"Если бы мне тогда сказали, что он будет играть за "Челси" и сборную Франции, не скажу, что поверил бы. Да, он был молодой парень, фактурный. Не скажу, что скорый, но хорошо играл в борьбе, головой", - вспомнил Будковский.

В чем отличие украинского и европейского футбола

Отдельно Будковский обратил внимание на инфраструктуру футбольных клубов. Он рассказал, что в "Сошо" тренажерный зал, столовая, раздевалка и зоны для восстановления, в том числе сауна и джакузи, находились непосредственно на стадионе.

По мнению футболиста, такие условия помогают игрокам лучше организовывать тренировочный процесс и возобновление, ведь им не нужно тратить время на переезды между разными локациями.

"А у нас потренировался, поехал домой, потом надо в зал, а там обстрел или что-то не работает… Поэтому в этом плане нам не хватает и профессионализма, и просто инфраструктуры для футбольных клубов", - подытожил Будковский.