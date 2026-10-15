"Шлях закривають грошима": Будківський пояснив, чому українським футболістам складніше пробитися до Європи

Що заважає українським юніорам

Форвард, який має досвід ігор за "Сошо", відзначив, що у Франції футболістів активно переглядають скаути навіть на матчах другого дивізіону. За його словами, вдалий сезон може відкрити гравцеві шлях до сильнішого чемпіонату.

В Україні, як вважає Будківський, ситуація складніша через меншу увагу до місцевого футболу, високі зарплати та небажання клубів відпускати гравців навіть за наявності вигідних пропозицій.

"У нас починають платити великі зарплати, балувати гравців і не відпускають футболістів, навіть якщо є гарні пропозиції. На цьому все і закривається: шлях у Європу закривається грошима", - заявив нападник.

Приклад розвитку в Європі

Під час виступів за "Сошо" Будківський грав разом із Максансом Лакруа, який згодом перейшов до "Челсі" та почав отримувати виклики до збірної Франції. Українець зізнався, що на той момент не очікував від захисника настільки успішної кар'єри.

"Якби мені тоді сказали, що він гратиме за "Челсі" і збірну Франції, не скажу, що повірив би. Так, він був молодий хлопець, фактурний. Не скажу, що швидкий, але добре грав у боротьбі, головою", – пригадав Будківський.

В чому відмінність українського та європейського футболу

Окремо Будківський звернув увагу на інфраструктуру футбольних клубів. Він розповів, що у "Сошо" тренажерний зал, їдальня, роздягальня та зони для відновлення, зокрема сауна й джакузі, були розташовані безпосередньо на стадіоні.

На думку футболіста, такі умови допомагають гравцям краще організовувати тренувальний процес і відновлення, адже їм не потрібно витрачати час на переїзди між різними локаціями.

"А в нас потренувався, поїхав додому, потім треба в зал, а там обстріл або щось не працює… Тому в цьому плані нам не вистачає і професіоналізму, і просто інфраструктури для футбольних клубів", - підсумував Будківський.