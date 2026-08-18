С Шевченко, но без Реброва: УАФ обнародовала символическую сборную Украины времен Независимости

Как формировали символическую сборную

УАФ завершила голосование за лучших футболистов, которые в разные годы защищали цвета сборной Украины. В общей сложности болельщики отдали более 57 тысяч голосов.

По итогам опроса сформировали символическую одиннадцатку - "11 Львов Независимости", которые, по мнению фанатов, оставили самый заметный след в истории национальной команды.

Символическая сборная Украины

Вратарь: Александр Шовковский

Александр Шовковский Защитники: Олег Лужный, Ярослав Ракицкий, Илья Забарный, Виталий Миколенко

Олег Лужный, Ярослав Ракицкий, Илья Забарный, Виталий Миколенко Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко

Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко Нападающие: Евгений Селезнев, Андрей Шевченко

Особенности выбора

Главной неожиданностью опроса стало формирование линии нападения: рядом с обладателем "Золотого мяча" Андреем Шевченко фанаты отдали предпочтение Евгению Селезневу, оставив вне состава Сергея Реброва.

Всего в итоговый список вошли представители разных поколений украинского футбола. Наибольшее представительство получили игроки, защищавшие цвета сборной в 2000-2010-х годах. В то же время, болельщики высоко оценили и нынешний состав национальной команды, отдав места в оборонительной линии Илье Забарному и Виталию Миколенко.

В полузащите фанаты объединили многолетних лидеров сборной Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянку с центральными полузащитниками Тарасом Степаненко и Русланом Малиновским. Позицию №1 в воротах ожидаемо занял легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский.