З Шевченком, але без Реброва: УАФ оприлюднила символічну збірну України часів Незалежності

Як формували символічну збірну

УАФ завершила голосування за найкращих футболістів, які у різні роки захищали кольори збірної України. Загалом уболівальники віддали понад 57 тисяч голосів.

За підсумками опитування сформували символічну одинадцятку – "11 Левів Незалежності", які, на думку фанатів, залишили найпомітніший слід в історії національної команди.

Символічна збірна України

Воротар: Олександр Шовковський

Олександр Шовковський Захисники: Олег Лужний, Ярослав Ракицький, Ілля Забарний, Віталій Миколенко

Олег Лужний, Ярослав Ракицький, Ілля Забарний, Віталій Миколенко Півзахисники: Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко

Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко Нападники: Євген Селезньов, Андрій Шевченко

Особливості вибору

Головною несподіванкою опитування стало формування лінії нападу: поруч із володарем "Золотого м'яча" Андрієм Шевченком фанати віддали перевагу Євгену Селезньову, залишивши поза складом Сергія Реброва.

Загалом до підсумкового списку увійшли представники різних поколінь українського футболу. Найбільше представництво здобули гравці, які захищали кольори збірної у 2000–2010-х роках. Водночас уболівальники високо оцінили й нинішній склад національної команди, віддавши місця в оборонній лінії Іллі Забарному та Віталію Миколенку.

У півзахисті фанати об'єднали багаторічних лідерів збірної Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянку із центром у особі Тараса Степаненка та Руслана Маліновського. Позицію №1 у воротах очікувано посів легендарний голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський.