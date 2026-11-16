Шевченко срочно прибыл в сборную после серии поражений: что ждет Мальдеру

Кризис и судьба Мальдеры

Рабочий визит Андрея Шевченко на тренировку национальной команды состоялся 16 ноября. Встреча прошла после болезненной серии из трех поражений сборной Украины подряд в текущем розыгрыше Лиги наций, последней из которых стала минимальная неудача в поединке против Северной Ирландии (0:1).

Несмотря на кризис результатов руководство УАФ решило поддержать итальянского наставника. По итогам разговора стало известно, что вопрос об отставке Андреа Мальдеры не рассматривается – специалист продолжает работу с полным кредитом доверия от ассоциации.

Задание на матч с Грузией

В то же время, перед тренерским штабом поставлена четкая спортивная цель на финиш группового турнира. Национальная команда должна победить сборную Грузии в заключительном туре Лиги наций УЕФА.

Эта игра станет ключевой для "сине-желтых" в попытке прервать неудачную серию и завершить осенний цикл на положительной ноте.

Заключительный поединок Украины в группе Лиги наций-2026/27 против сборной Грузии пройдет во вторник, 17 ноября, в словацком Кошице. Начало – в 21:45 по киевскому времени.