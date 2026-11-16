Шевченко терміново прибув до збірної після серії поразок: що чекає на Мальдеру

Криза та доля Мальдери

Робочий візит Андрія Шевченка на тренування національної команди відбувся 16 листопада. Зустріч пройшла після болючої серії з трьох поспіль поразок збірної України в поточному розіграші Ліги націй, останньою з яких стала мінімальна невдача в поєдинку проти Північної Ірландії (0:1).

Попри кризу результатів, керівництво УАФ вирішило підтримати італійського наставника. За підсумками розмови стало відомо, що питання про відставку Андреа Мальдери наразі не розглядається – фахівець продовжує роботу з повним кредитом довіри від асоціації.

Завдання на матч із Грузією

Водночас перед тренерським штабом поставлена чітка спортивна мета на фініш групового турніру. Національна команда має здобути перемогу над збірною Грузії у заключному турі Ліги націй УЄФА.

Ця гра стане ключовою для "синьо-жовтих" у спробі перервати невдалу серію та завершити осінній цикл на позитивній ноті.

Заключний поєдинок України в групі Ліги націй-2026/27 проти збірної Грузії пройде у вівторок, 17 листопада, у словацькому Кошице. Початок – о 21:45 за київським часом.