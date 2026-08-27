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Футбол 27 августа 2026, 14:34

Шанс на реванш для ЛНЗ, дерби Донбасса и не только: результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

"Динамо" и "Шахтер" начали борьбу за трофей
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
На этой стадии в борьбе за Кубок принимают участие 14 клубов УПЛ (Фото: УАФ)
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В четверг, 27 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины-2026/27. На этой стадии выступления в турнире начнут "Динамо", ЛНЗ, "Полесье" и "Шахтер".

О результатах жеребьевки сообщает Sport RBC.UA.

Кто прошел в 1/16 финала

В третий раунд Кубка пробились 10 клубов УПЛ (еще четыре команды - "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и ЛНЗ - присоединились сейчас), 9 представителей Первой лиги, 4 клуба Второй лиги и 5 любительских клубов.

Таким образом, у каждой лиги есть свои представители на этом этапе розыгрыша. Полный список команд выглядит так:

  • УПЛ: "Шахтер" Донецк, "Динамо" Киев, "Полесье" Житомир, ЛНЗ Черкассы, "Колос" Ковалевка, "Харьков", "Кривбасс" Кривой Рог, "Карпаты" Львов, "Заря" Луганск, "Верес" Ровно, "Эпицентр" Каменец-Подольский, "Кудрявка", "Кудровка"
  • Первая лига: "Александрия", "Агробизнес" Волочиск, "Металлист" Харьков, "Прикарпатье" Ивано-Франковск, "Чернигов", "Феникс-Мариуполь", "Виктория" Сумы, "Пробий" Городенко, "Куликов-Белка".
  • Вторая лига: "Нива" Винница, "Тростянец", "Ольховцы" Закарпатья, "Карбон" Черкассы.
  • Любители: "Новый Раздел", "Агротех" Тишковка, "Базис" Кочубиевка, "Маяк" Сарны, "Олимпия" Савинцы.

Кто с кем сыграет

Напомним, что в Кубке Украины противостояние будет длиться один матч - и будет проходить на поле команды по низшему дивизиону. В случае ничьей в основное время команды сразу переходят в серию пенальти.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

  • "Куликов-Белка" - "Вересок"
  • "Тростянец" - "Чернигов"
  • "Виктория" - "Металлист"
  • "Карбон" - "Эпицентр"
  • "Буковина" - ЛНС
  • "Нива" – "Динамо"
  • "Прикарпатье-Благо" - "Харьков"
  • "Олимпия" Савинцы - "Кривбасс"
  • "Маяк" - "Базис"
  • "Пробий" - "Александрия"
  • "Феникс-Мариуполь" - "Заря"
  • "Колос" - "Карпаты"
  • "Полесье" - "Кудровка"
  • "Агробизнес" - "Левый Берег"
  • "Новый Раздел" - "Агротех"
  • "Ольховцы" - "Шахтер"

Среди всех пар нужно отметить матчи, в которых сойдутся представители УПЛ - "Полесье" - "Кудровка" и "Колос" - "Карпаты". И отдельно стоит отметить встречу "Буковины" и ЛНЗ.

Эти команды играли между собой в прошлом сезоне на стадии 1/4 финала. И, несмотря на то, что тогда "Буковина" еще не представляла УПЛ - именно она вышла в полуфинал, сенсационно обыграв одного из лидеров "вышки".

Расписание матчей

Матчи стадии 1/16 финала запланированы на 8-10 сентября. Поединки 1/8 финала пройдут 27-29 октября.

Решающие стадии Кубка Украины состоятся уже в 2027 году. Четвертьфиналы пройдут со 2 по 4 марта, полуфиналы со 20 по 22 апреля. А финал пройдет 19 мая.

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