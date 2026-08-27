Шанс на реванш для ЛНЗ, дерби Донбасса и не только: результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
В четверг, 27 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины-2026/27. На этой стадии выступления в турнире начнут "Динамо", ЛНЗ, "Полесье" и "Шахтер".
О результатах жеребьевки сообщает Sport RBC.UA.
Кто прошел в 1/16 финала
В третий раунд Кубка пробились 10 клубов УПЛ (еще четыре команды - "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и ЛНЗ - присоединились сейчас), 9 представителей Первой лиги, 4 клуба Второй лиги и 5 любительских клубов.
Таким образом, у каждой лиги есть свои представители на этом этапе розыгрыша. Полный список команд выглядит так:
- УПЛ: "Шахтер" Донецк, "Динамо" Киев, "Полесье" Житомир, ЛНЗ Черкассы, "Колос" Ковалевка, "Харьков", "Кривбасс" Кривой Рог, "Карпаты" Львов, "Заря" Луганск, "Верес" Ровно, "Эпицентр" Каменец-Подольский, "Кудрявка", "Кудровка"
- Первая лига: "Александрия", "Агробизнес" Волочиск, "Металлист" Харьков, "Прикарпатье" Ивано-Франковск, "Чернигов", "Феникс-Мариуполь", "Виктория" Сумы, "Пробий" Городенко, "Куликов-Белка".
- Вторая лига: "Нива" Винница, "Тростянец", "Ольховцы" Закарпатья, "Карбон" Черкассы.
- Любители: "Новый Раздел", "Агротех" Тишковка, "Базис" Кочубиевка, "Маяк" Сарны, "Олимпия" Савинцы.
Кто с кем сыграет
Напомним, что в Кубке Украины противостояние будет длиться один матч - и будет проходить на поле команды по низшему дивизиону. В случае ничьей в основное время команды сразу переходят в серию пенальти.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:
- "Куликов-Белка" - "Вересок"
- "Тростянец" - "Чернигов"
- "Виктория" - "Металлист"
- "Карбон" - "Эпицентр"
- "Буковина" - ЛНС
- "Нива" – "Динамо"
- "Прикарпатье-Благо" - "Харьков"
- "Олимпия" Савинцы - "Кривбасс"
- "Маяк" - "Базис"
- "Пробий" - "Александрия"
- "Феникс-Мариуполь" - "Заря"
- "Колос" - "Карпаты"
- "Полесье" - "Кудровка"
- "Агробизнес" - "Левый Берег"
- "Новый Раздел" - "Агротех"
- "Ольховцы" - "Шахтер"
Среди всех пар нужно отметить матчи, в которых сойдутся представители УПЛ - "Полесье" - "Кудровка" и "Колос" - "Карпаты". И отдельно стоит отметить встречу "Буковины" и ЛНЗ.
Эти команды играли между собой в прошлом сезоне на стадии 1/4 финала. И, несмотря на то, что тогда "Буковина" еще не представляла УПЛ - именно она вышла в полуфинал, сенсационно обыграв одного из лидеров "вышки".
Расписание матчей
Матчи стадии 1/16 финала запланированы на 8-10 сентября. Поединки 1/8 финала пройдут 27-29 октября.
Решающие стадии Кубка Украины состоятся уже в 2027 году. Четвертьфиналы пройдут со 2 по 4 марта, полуфиналы со 20 по 22 апреля. А финал пройдет 19 мая.
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