Шанс на реванш для ЛНЗ, дерби Донбасса и не только: результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Кто прошел в 1/16 финала

В третий раунд Кубка пробились 10 клубов УПЛ (еще четыре команды - "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и ЛНЗ - присоединились сейчас), 9 представителей Первой лиги, 4 клуба Второй лиги и 5 любительских клубов.

Таким образом, у каждой лиги есть свои представители на этом этапе розыгрыша. Полный список команд выглядит так:

УПЛ: "Шахтер" Донецк, "Динамо" Киев, "Полесье" Житомир, ЛНЗ Черкассы, "Колос" Ковалевка, "Харьков", "Кривбасс" Кривой Рог, "Карпаты" Львов, "Заря" Луганск, "Верес" Ровно, "Эпицентр" Каменец-Подольский, "Кудрявка", "Кудровка"

"Шахтер" Донецк, "Динамо" Киев, "Полесье" Житомир, ЛНЗ Черкассы, "Колос" Ковалевка, "Харьков", "Кривбасс" Кривой Рог, "Карпаты" Львов, "Заря" Луганск, "Верес" Ровно, "Эпицентр" Каменец-Подольский, "Кудрявка", "Кудровка" Первая лига: "Александрия", "Агробизнес" Волочиск, "Металлист" Харьков, "Прикарпатье" Ивано-Франковск, "Чернигов", "Феникс-Мариуполь", "Виктория" Сумы, "Пробий" Городенко, "Куликов-Белка".

"Александрия", "Агробизнес" Волочиск, "Металлист" Харьков, "Прикарпатье" Ивано-Франковск, "Чернигов", "Феникс-Мариуполь", "Виктория" Сумы, "Пробий" Городенко, "Куликов-Белка". Вторая лига: "Нива" Винница, "Тростянец", "Ольховцы" Закарпатья, "Карбон" Черкассы.

"Нива" Винница, "Тростянец", "Ольховцы" Закарпатья, "Карбон" Черкассы. Любители: "Новый Раздел", "Агротех" Тишковка, "Базис" Кочубиевка, "Маяк" Сарны, "Олимпия" Савинцы.

Кто с кем сыграет

Напомним, что в Кубке Украины противостояние будет длиться один матч - и будет проходить на поле команды по низшему дивизиону. В случае ничьей в основное время команды сразу переходят в серию пенальти.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары:

"Куликов-Белка" - "Вересок"

"Тростянец" - "Чернигов"

"Виктория" - "Металлист"

"Карбон" - "Эпицентр"

"Буковина" - ЛНС

"Нива" – "Динамо"

"Прикарпатье-Благо" - "Харьков"

"Олимпия" Савинцы - "Кривбасс"

"Маяк" - "Базис"

"Пробий" - "Александрия"

"Феникс-Мариуполь" - "Заря"

"Колос" - "Карпаты"

"Полесье" - "Кудровка"

"Агробизнес" - "Левый Берег"

"Новый Раздел" - "Агротех"

"Ольховцы" - "Шахтер"

Среди всех пар нужно отметить матчи, в которых сойдутся представители УПЛ - "Полесье" - "Кудровка" и "Колос" - "Карпаты". И отдельно стоит отметить встречу "Буковины" и ЛНЗ.

Эти команды играли между собой в прошлом сезоне на стадии 1/4 финала. И, несмотря на то, что тогда "Буковина" еще не представляла УПЛ - именно она вышла в полуфинал, сенсационно обыграв одного из лидеров "вышки".

Расписание матчей

Матчи стадии 1/16 финала запланированы на 8-10 сентября. Поединки 1/8 финала пройдут 27-29 октября.

Решающие стадии Кубка Украины состоятся уже в 2027 году. Четвертьфиналы пройдут со 2 по 4 марта, полуфиналы со 20 по 22 апреля. А финал пройдет 19 мая.