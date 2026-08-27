Шанс на реванш для ЛНЗ, дербі Донбаса і не тільки: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
В четвер, 27 серпня, в Домі футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2026/27. На цій стадії виступи в турнірі розпочнуть "Динамо", ЛНЗ, "Полісся" та "Шахтар".
Про результати жеребкування повідомляє Sport RBC.UA.
Хто пройшов до 1/16 фіналу
До третього раунду Кубка пробились 10 клубів УПЛ (ще чотири команди - "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та ЛНЗ - доєдналися зараз), 9 представників Першої ліги, 4 клуби Другої ліги та 5 аматорських клубів.
Таким чином, кожна ліга має своїх представників на цьому етапі розіграшу. Повний перелік команд виглядає так:
- УПЛ: "Шахтар" Донецьк, "Динамо" Київ, "Полісся" Житомир, ЛНЗ Черкаси, "Колос" Ковалівка, "Харків", "Кривбас" Кривий Ріг, "Карпати" Львів, "Зоря" Луганськ, "Верес" Рівне, "Епіцентр" Кам'янець-Подільський, "Кудрівка", "Буковина" Чернівці, "Лівий Берег" Київ.
- Перша ліга: "Олександрія", "Агробізнес" Волочиськ, "Металіст" Харків, "Прикарпаття" Івано-Франківськ, "Чернігів", "Фенікс-Маріуполь", "Вікторія" Суми, "Пробій" Городенка, "Куликів-Білка".
- Друга ліга: "Нива" Вінниця, "Тростянець", "Вільхівці" Закарпаття, "Карбон" Черкаси.
- Аматори: "Новий Розділ", "Агротех" Тишківка, "Базис" Кочубіївка, "Маяк" Сарни, "Олімпія" Савинці.
Хто з ким зіграє
Нагадаємо, що в Кубку України протистояння триватиме один матч - і проходитиме на полі команди з нижчого дивізіону. В разі нічиєї в основний час команди одразу переходять до серії пенальті.
За підсумками жеребкування сформувались такі пари:
- "Куликів-Білка" - "Верес"
- "Тростянець" - "Чернігів"
- "Вікторія" - "Металіст"
- "Карбон" - "Епіцентр"
- "Буковина" - ЛНЗ
- "Нива" - "Динамо"
- "Прикарпаття-Благо" - "Харків"
- "Олімпія" Савинці - "Кривбас"
- "Маяк" - "Базис"
- "Пробій" - "Олександрія"
- "Фенікс-Маріуполь" - "Зоря"
- "Колос" - "Карпати"
- "Полісся" - "Кудрівка"
- "Агробізнес" - "Лівий Берег"
- "Новий Розділ" - "Агротех"
- "Вільхівці" - "Шахтар"
Серед усіх пар треба відзначити матчі, в яких зійдуться представники УПЛ - "Полісся" - "Кудрівка" та "Колос" - "Карпати". І окремо варто відзначити зустріч "Буковини" та ЛНЗ.
Ці команди грали між собою минулого сезону на стадії 1/4 фіналу. І попри те, що тоді "Буковина" ще не представляла УПЛ - саме вона вийшла у півфінал, сенсаційно обігравши одного з лідерів "вишки".
Розклад матчів
Матчі стадії 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 27-29 жовтня.
Вирішальні стадії Кубка України відбудуться вже у 2027-му році. Чвертьфінали пройдуть з 2 по 4 березня, півфінали з 20 по 22 квітня. А фінал відбудеться 19 травня.
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