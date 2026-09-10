Шанс для Яремчука: "Олимпиакос" указал на дверь тренеру, который вычеркнул украинца

Что известно об отставке

Причины решения клуб не сообщил. При этом контракт Мендилибара был рассчитан до лета 2027 года.

Испанец возглавил "Олимпиакос" в феврале 2024 года. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции.

Главным достижением Мендилибара стал триумф в Лиге конференций сезона-2023/24. "Олимпиакос" впервые в своей истории выиграл еврокубок, став первым греческим клубом, которому удалось завоевать европейский трофей.

Что происходит с "Олимпиакосом"

В новом сезоне команда стартовала на внутренней арене успешно. "Олимпиакос" одержал две победы в первых двух турах чемпионата Греции.

В то же время клуб не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов, уступив "Неймегену" в квалификации. В новом еврокубковом сезоне греки сыграют в основном этапе Лиги Европы.

Что ждет Яремчука

В составе "Олимпиакоса" выступает нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Он присоединился к греческому клубу летом 2024 года, но при Мендилибаре не смог стать основным форвардом. Главную роль в атаке команды долгое время играл марокканец Аюб Эль-Кааби. Яремчук преимущественно выходил на поле со скамейки запасных.

За этот период украинец провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

После возвращения из аренды в "Лионе" ситуация для Яремчука стала еще сложнее. Мендилибар не включил 30-летнего украинца в заявку "Олимпиакоса" на Лигу Европы. Теперь после смены главного тренера украинец потенциально может получить новый шанс проявить себя в "Олимпиакосе", но только во внутренних турнирах.