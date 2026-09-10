Шанс для Яремчука: "Олимпиакос" указал на дверь тренеру, который вычеркнул украинца
Греческий "Олимпиакос" неожиданно прекратил сотрудничество с главным тренером Хосе Луисом Мэндилибаром. Испанский специалист покидает команду после одного из самых успешных периодов в ее истории.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.
Что известно об отставке
Причины решения клуб не сообщил. При этом контракт Мендилибара был рассчитан до лета 2027 года.
Испанец возглавил "Олимпиакос" в феврале 2024 года. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции.
Главным достижением Мендилибара стал триумф в Лиге конференций сезона-2023/24. "Олимпиакос" впервые в своей истории выиграл еврокубок, став первым греческим клубом, которому удалось завоевать европейский трофей.
Что происходит с "Олимпиакосом"
В новом сезоне команда стартовала на внутренней арене успешно. "Олимпиакос" одержал две победы в первых двух турах чемпионата Греции.
В то же время клуб не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов, уступив "Неймегену" в квалификации. В новом еврокубковом сезоне греки сыграют в основном этапе Лиги Европы.
Что ждет Яремчука
В составе "Олимпиакоса" выступает нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Он присоединился к греческому клубу летом 2024 года, но при Мендилибаре не смог стать основным форвардом. Главную роль в атаке команды долгое время играл марокканец Аюб Эль-Кааби. Яремчук преимущественно выходил на поле со скамейки запасных.
За этот период украинец провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал пять результативных передач.
После возвращения из аренды в "Лионе" ситуация для Яремчука стала еще сложнее. Мендилибар не включил 30-летнего украинца в заявку "Олимпиакоса" на Лигу Европы. Теперь после смены главного тренера украинец потенциально может получить новый шанс проявить себя в "Олимпиакосе", но только во внутренних турнирах.
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