Воробчак огорчил Шахтер, Алиссон спас горняков

Встреча на "Арене Львов" началась неудачно для фаворита. На 19-й минуте Назарий Воробчак вывел "Левый Берег" вперед, воспользовавшись возможностью у ворот дончан.

"Шахтер" отыгрался уже после перерыва. На 61-й минуте Алиссон восстановил равновесие и установил окончательный счет – 1:1.

Таким образом, команда Арды Турана не смогла одержать вторую победу подряд в чемпионате, а "Левый Берег" записал в актив важное очко.

УПЛ. 13-й тур

"Шахтер" – "Левый Берег" – 1:1

Голы: Алиссон, 61 – Воробчак, 19.

"Шахтер" остался лидером УПЛ перед Лигой чемпионов

После ничьей "горняки" набрали 30 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ. В то же время "Полесье", имеющее 28 баллов и матч в запасе, может сократить отставание или догнать донецкий клуб по потерянным очкам.

Следующий поединок "Шахтер" проведет уже на европейской арене. 25 ноября команда Арды Турана встретится с турецким "Фенербахче" в основном этапе Лиги чемпионов. Матч состоится в Лондоне на "Стэмфорде Бридж".