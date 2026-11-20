"Шахтар" втратив очки в УПЛ перед матчем із "Фенербахче": як завершилася гра з "Лівим Берегом"
Донецький "Шахтар" зіграв унічию з "Лівим Берегом" у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги. Команда Арди Турана пропустила першою, але після перерви зуміла уникнути поразки.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Воробчак засмутив Шахтар, Аліссон врятував гірників
Зустріч на "Арені Львів" розпочалася невдало для фаворита. На 19-й хвилині Назарій Воробчак вивів "Лівий Берег" уперед, скориставшись можливістю біля воріт донеччан.
"Шахтар" відігрався вже після перерви. На 61-й хвилині Аліссон відновив рівновагу та встановив остаточний рахунок – 1:1.
Таким чином, команда Арди Турана не змогла здобути другу поспіль перемогу в чемпіонаті, а "Лівий Берег" записав до активу важливе очко.
УПЛ. 13-й тур
"Шахтар" – "Лівий Берег" – 1:1
Голи: Аліссон, 61 – Воробчак, 19.
"Шахтар" залишився лідером УПЛ перед Лігою чемпіонів
Після нічиєї "гірники" набрали 30 очок і продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ. Водночас "Полісся", яке має 28 балів та матч у запасі, може скоротити відставання або наздогнати донеччан за втраченими очками.
Наступний поєдинок "Шахтар" проведе вже на європейській арені. 25 листопада команда Арди Турана зустрінеться з турецьким "Фенербахче" в основному етапі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Лондоні на "Стемфорд Брідж".
Раніше стало відомо про суттєву кадрову втрату "Шахтаря": один з лідерів "гірників" вибув до кінця 2026 року.