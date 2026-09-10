"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов-2026/27: где и когда смотреть матч против ПСВ
Донецкий "Шахтер" в четверг, 10 сентября, стартует в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27. Первым соперником украинского клуба станет чемпион Нидерландов ПСВ.
Где и когда смотреть матч – подскажет Sport RBC.UA.
Старт в Эйндховене
Поединок состоится на стадионе "Филипс" в Эйндховене, начало – в 19:45 по киевскому времени. Главным арбитром встречи назначен турецкий рефери Хамит Умут Меллер.
Обе команды подошли к стартовому матчу еврокубка с хорошими результатами во внутренних чемпионатах.
ПСВ в пятом туре Эредивиз одержал гостевую победу над "Аяксом" Виктора Цыганкова со счетом 3:1. Эйндховенцы пропустили первыми, но еще до перерыва сравняли счет, а в компенсированное ко второму тайму время забили дважды. После пяти туров ПСВ имеет 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует АЗ, набравший 15 баллов.
"Шахтер" в свою очередь обыграл в гостях "Карпаты" со счетом 2:1. После пяти туров УПЛ горняки имеют 12 очков и делят первую строчку с "Полесьем".
Драма в первой игре соперников
Предстоящая встреча станет лишь второй в истории противостояния ПСВ и "Шахтера" в еврокубках. Первый матч состоялся совсем недавно. В сезоне-2024/25 команды встретились на общем этапе Лиги чемпионов также в Эйндховене.
Тогда "Шахтер" долго контролировал ситуацию и до 86-й минуты побеждал 2:0. Однако концовка встречи стала настоящим кошмаром для украинского клуба. ПСВ забил на 87-й минуте, а затем отличился еще дважды в компенсированное время. В итоге нидерландцы совершили невероятный камбэк и вырвали победу со счетом 3:2.
Как ПСВ играл с украинскими клубами
В общей сложности ПСВ 15 раз встречался в еврокубках с украинскими командами. Представители Украины одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и шесть раз уступили. Разница забитых и пропущенных мячей в этих противостояниях в пользу украинских клубов – 19:17.
Кроме "Шахтера", против ПСВ в разные годы играли "Динамо", "Днепр", "Металлист" и "Черноморец".
Матчи украинских команд против ПСВ в еврокубках:
- 1974/75, УИК. "Динамо" – ПСВ – 3:0, 1:2
- 1985/86, КУ. "Днепр" – ПСВ – 1:0, 2:2
- 1997/98, ЛЖ. "Динамо" – ПСВ – 1:1, 3:1
- 2000/01, ЛЖ. "Динамо" – ПСВ – 0:1, 1:2
- 2010/11, ЛЕ. "Металлист" – ПСВ – 0:2, 0:0
- 2012/13, ЛЕ. "Днепр" – ПСВ – 2:0, 2:1
- 2013/14, ЛЕ, "Черноморец" – ПСВ – 0:2, 1:0
- 2024/25, ЛЧ. ПСВ – "Шахтер" – 3:2
Где и когда смотреть игру
В Украине поединок в прямом эфире будет доступен на медиасервисе MEGOGO. Начало матча – в 19:45 по Киеву, а предматчевая студия стартует в 18:30.
Трансляция будет показана на поп-ап-канале "MEGOGO Футбол 1", а также в разделе "Спорт". Для просмотра матча необходима подписка "Спорт" или любой тариф с линейки "MEGOPACK": "Максимальная", N+S или Y. На общедоступных телеканалах бесплатная трансляция матча не запланирована.
Ранее мы рассказали, как в преддверии старта в ЛЧ Туран поразил эффектным финтом на тренировке "Шахтера".