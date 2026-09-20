"Шахтер" разгромил ЛНЗ в большинстве и догнал "Полесье" на вершине УПЛ
Донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над ЛНЗ в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "горняков", а ключевым эпизодом первого тайма стало изъятие защитника черкасской команды Назария Муравского.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
"Шахтер" – ЛНЗ: ход матча
Команды достаточно активно начали встречу, а в первой половине тайма ЛНЗ не выглядел обреченным на роль второго номера. Черкасская команда даже создала несколько моментов у ворот "Шахтера", однако на 22-й минуте осталась в меньшинстве.
Назарий Муравский получил красную карточку, после чего ЛНЗ пришлось перестраивать игру. Несмотря на численное преимущество, "Шахтер" не смог открыть счет до перерыва – команды ушли отдыхать за 0:0.
После перерыва "горняки" прибавили в атаке и постепенно дожали соперника. На 63-й минуте Педриньо открыл счет в матче, завершив атаку хозяев.
Через несколько минут "Шахтер" получил право на пенальти, а Невертон уверенно реализовал одиннадцатиметровый - 2:0. Окончательный счет установил Изаки, который на 83-й минуте третий раз заставил вратаря ЛНЗ доставать мяч из сетки.
В итоге "Шахтер" победил ЛНЗ со счетом 3:0 и набрал три очка.
"Шахтер" – ЛНЗ – 3:0
Голы: Педриньо, 63, Невертон, 69, пенальти, Изаки, 83.
Удаление: Муравский, 22.
Турнирная таблица УПЛ
После победы "Шахтер" набрал 18 очков и сравнялся по этому показателю с "Полисьем". Житомирская команда при этом сохраняет первое место, в то время как "горняки" идут вторыми.
ЛНЗ после поражения остается с 8 очками и занимает шестую позицию в турнирной таблице.
- Полесье – 18 очков
- Шахтер – 18
- Карпаты – 14
- Динамо – 13
- Харьков - 12
- ЛНЗ – 8
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