rbc.ua
Футбол Баскетбол Теніс Бокс Інше
Головна Футбол "Шахтар" розгромив ЛНЗ у більшості та наздогнав "Полісся" на вершині УПЛ
Футбол 20 вересня 2026, 20:21

"Шахтар" розгромив ЛНЗ у більшості та наздогнав "Полісся" на вершині УПЛ

Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Шахтар" яскраво переміг ЛНЗ (фото: ФК "Шахтар")
Поділитися:

Донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над ЛНЗ у матчі 7-го туру Української Прем’єр-ліги сезону-2026/27. Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "гірників", а ключовим епізодом першого тайму стало вилучення захисника черкаської команди Назарія Муравського.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Шахтар" - ЛНЗ: хід матчу

Команди досить активно розпочали зустріч, а в першій половині тайму ЛНЗ не виглядав приреченим на роль другого номера. Черкаська команда навіть створила кілька моментів біля воріт "Шахтаря", однак на 22-й хвилині залишилася в меншості.

Назарій Муравський отримав червону картку, після чого ЛНЗ довелося перебудовувати гру. Попри чисельну перевагу, "Шахтар" не зміг відкрити рахунок до перерви - команди пішли відпочивати за 0:0.

Після перерви "гірники" додали в атаці та поступово дотиснули суперника. На 63-й хвилині Педріньйо відкрив рахунок у матчі, завершивши атаку господарів.

За кілька хвилин "Шахтар" отримав право на пенальті, а Невертон упевнено реалізував одинадцятиметровий - 2:0. Остаточний рахунок встановив Ізакі, який на 83-й хвилині втретє змусив воротаря ЛНЗ діставати м’яч із сітки.

У підсумку "Шахтар" переміг ЛНЗ із рахунком 3:0 та набрав три очки.

"Шахтар" - ЛНЗ - 3:0

Голи: Педріньйо, 63, Невертон, 69, пенальті, Ізакі, 83.

Вилучення: Муравський, 22.

Турнірна таблиця УПЛ

Після перемоги "Шахтар" набрав 18 очок і зрівнявся за цим показником із "Поліссям". Житомирська команда при цьому зберігає перше місце, тоді як "гірники" йдуть другими.

ЛНЗ після поразки залишається з 8 очками та наразі посідає шосту позицію в турнірній таблиці.

  1. Полісся - 18 очок
  2. Шахтар - 18
  3. Карпати - 14
  4. Динамо - 13
  5. Харків - 12
  6. ЛНЗ - 8
УПЛ ЛНЗ Шахтар