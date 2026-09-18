"Шахтер" против "Динамо": определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

Кто прошел до этой стадии Кубка

1/16 финала турнира преодолели сразу 11 представителей УПЛ, а также два клуба из Первой лиги и две любительские команды. Последний участник 1/8 финала определится позже.

Матч "Тростянец" - "Чернигов", запланированный на 17 сентября, не состоялся из-за длительной воздушной тревоги. Поединок перенесен на 6 октября и начнется в 11:00.

Результаты жеребьевки

Напомним, что в Кубке Украины противостояние будет длиться один матч. В случае ничьей в основное время команды сразу переходят в серию пенальти.

Вот такие пары в конце концов сформировались:

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

ЛНЗ (Черкассы) - "Металлист" (Харьков)

"Тростянец"/"Чернигов" - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Полесье" (Житомир) - "Новый Раздел" (Новый Раздел)

"Маяк" (Сарны) - "Харьков" (Харьков)

"Заря" (Луганск) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Карпаты" (Львов) - "Александрия" (Александрия)

"Левый Берег" (Киев) - "Верес" (Ровно)

Базовыми датами матчей являются 27-29 октября.