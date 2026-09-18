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Главная Футбол "Шахтер" против "Динамо": определились все пары 1/8 финала Кубка Украины
Футбол 18 сентября 2026, 10:36

"Шахтер" против "Динамо": определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Известны 15 из 16 участников этого этапа Кубка (Фото: УАФ)
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В пятницу, 18 сентября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины-2026/27. Уже на этой стадии состоится встреча "Шахтера" и "Динамо".

О результатах жеребьевки сообщает Sport RBC.UA.

Кто прошел до этой стадии Кубка

1/16 финала турнира преодолели сразу 11 представителей УПЛ, а также два клуба из Первой лиги и две любительские команды. Последний участник 1/8 финала определится позже.

Матч "Тростянец" - "Чернигов", запланированный на 17 сентября, не состоялся из-за длительной воздушной тревоги. Поединок перенесен на 6 октября и начнется в 11:00.

Результаты жеребьевки

Напомним, что в Кубке Украины противостояние будет длиться один матч. В случае ничьей в основное время команды сразу переходят в серию пенальти.

Вот такие пары в конце концов сформировались:

  • "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
  • ЛНЗ (Черкассы) - "Металлист" (Харьков)
  • "Тростянец"/"Чернигов" - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
  • "Полесье" (Житомир) - "Новый Раздел" (Новый Раздел)
  • "Маяк" (Сарны) - "Харьков" (Харьков)
  • "Заря" (Луганск) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
  • "Карпаты" (Львов) - "Александрия" (Александрия)
  • "Левый Берег" (Киев) - "Верес" (Ровно)

Базовыми датами матчей являются 27-29 октября.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" одним из последних прошел в 1/8 финала - "горняки" на классе прошли "Ольховцы".

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