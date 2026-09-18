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Футбол 18 вересня 2026, 10:36

"Шахтар" проти "Динамо": визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України

Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Кияни продовжать захист Кубка проти "Шахтаря" (Фото: ФК "Динамо")
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В п'ятницю, 18 вересня, в Домі футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2026/27. Вже на цій стадії відбудеться зустріч "Шахтаря" та "Динамо".

Про результати жеребкування повідомляє Sport RBC.UA.

Хто пройшов до цієї стадії Кубка

1/16 фіналу турніру подолали одразу 11 представників УПЛ, а також два клуби з Першої ліги та дві аматорські команди. Останній учасник 1/8 фіналу визначиться пізніше.

Матч "Тростянець" - "Чернігів", який був запланований на 17 вересня, не відбувся через тривалу повітряну тривогу. Поєдинок перенесено на 6 жовтня та розпочнеться о 11:00.

Результати жеребкування

Нагадаємо, що в Кубку України протистояння триватиме один матч. В разі нічиєї в основний час команди одразу переходять до серії пенальті.

Ось такі пари зрештою сформувались:

  • "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси) - "Металіст" (Харків)
  • "Тростянець"/"Чернігів" - "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
  • "Полісся" (Житомир) - "Новий Розділ" (Новий Розділ)
  • "Маяк" (Сарни) - "Харків" (Харків)
  • "Зоря" (Луганськ) - "Кривбас" (Кривий Ріг)
  • "Карпати" (Львів) - "Олександрія" (Олександрія)
  • "Лівий Берег" (Київ) - "Верес" (Рівне)

Базовими датами матчів є 27-29 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" одним з останніх пройшов до 1/8 фіналу - "гірники" на класі пройшли "Вільхівці".

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