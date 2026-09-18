"Шахтар" проти "Динамо": визначилися усі пари 1/8 фіналу Кубку України

Хто пройшов до цієї стадії Кубка

1/16 фіналу турніру подолали одразу 11 представників УПЛ, а також два клуби з Першої ліги та дві аматорські команди. Останній учасник 1/8 фіналу визначиться пізніше.

Матч "Тростянець" - "Чернігів", який був запланований на 17 вересня, не відбувся через тривалу повітряну тривогу. Поєдинок перенесено на 6 жовтня та розпочнеться о 11:00.

Результати жеребкування

Нагадаємо, що в Кубку України протистояння триватиме один матч. В разі нічиєї в основний час команди одразу переходять до серії пенальті.

Ось такі пари зрештою сформувались:

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)

ЛНЗ (Черкаси) - "Металіст" (Харків)

"Тростянець"/"Чернігів" - "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

"Полісся" (Житомир) - "Новий Розділ" (Новий Розділ)

"Маяк" (Сарни) - "Харків" (Харків)

"Зоря" (Луганськ) - "Кривбас" (Кривий Ріг)

"Карпати" (Львів) - "Олександрія" (Олександрія)

"Лівий Берег" (Київ) - "Верес" (Рівне)

Базовими датами матчів є 27-29 жовтня.