"Шахтер" не приедет в Киев на матч с "Оболонью": официальное заявление
Киевская "Оболонь" и донецкий "Шахтер" согласовали порядок проведения домашних матчей в текущем сезоне УПЛ. Ближайшая встреча команд состоится не в Киеве, как было запланировано.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу ФК "Оболонь".
Где сыграют "Шахтер" и "Оболонь"
Поединок 11-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Оболонью" запланирован на 30 октября. Хозяином встречи будет донецкий клуб, а матч пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".
Такое решение стороны приняли по обоюдному согласию. Таким образом, клубы фактически поменялись статусом хозяев в матчах первого и второго кругов.
Когда команды встретятся во втором круге
Матч второго круга чемпионата Украины между "Оболонью" и "Шахтером" пройдет уже в Киеве на "Оболони-Арене".
Базовая дата встречи 26-го тура УПЛ – 8 мая 2027 года. Хозяином поединка будет киевская команда.
Таким образом, календарь противостояния "Оболони" и "Шахтера" в сезоне будет выглядеть так:
"Шахтер" - "Оболонь"
- 30 октября
- "Арена Львов", Львов
- 11-й тур УПЛ
"Оболонь" - "Шахтер"
- 8 мая 2027 года (базовая дата)
- "Оболонь-Арена", Киев
- 26-й тур УПЛ
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