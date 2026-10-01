"Шахтер" не приедет в Киев на матч с "Оболонью": официальное заявление

Где сыграют "Шахтер" и "Оболонь"

Поединок 11-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Оболонью" запланирован на 30 октября. Хозяином встречи будет донецкий клуб, а матч пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".

Такое решение стороны приняли по обоюдному согласию. Таким образом, клубы фактически поменялись статусом хозяев в матчах первого и второго кругов.

Когда команды встретятся во втором круге

Матч второго круга чемпионата Украины между "Оболонью" и "Шахтером" пройдет уже в Киеве на "Оболони-Арене".

Базовая дата встречи 26-го тура УПЛ – 8 мая 2027 года. Хозяином поединка будет киевская команда.

Таким образом, календарь противостояния "Оболони" и "Шахтера" в сезоне будет выглядеть так:

"Шахтер" - "Оболонь"

30 октября

"Арена Львов", Львов

11-й тур УПЛ

"Оболонь" - "Шахтер"