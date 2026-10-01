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Главная Футбол "Шахтер" не приедет в Киев на матч с "Оболонью": официальное заявление
Футбол 01 октября 2026, 16:36

"Шахтер" не приедет в Киев на матч с "Оболонью": официальное заявление

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Оболонь" и "Шахтер" изменили порядок домашних матчей (фото: УПЛ)
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Киевская "Оболонь" и донецкий "Шахтер" согласовали порядок проведения домашних матчей в текущем сезоне УПЛ. Ближайшая встреча команд состоится не в Киеве, как было запланировано.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу ФК "Оболонь".

Где сыграют "Шахтер" и "Оболонь"

Поединок 11-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Оболонью" запланирован на 30 октября. Хозяином встречи будет донецкий клуб, а матч пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".

Такое решение стороны приняли по обоюдному согласию. Таким образом, клубы фактически поменялись статусом хозяев в матчах первого и второго кругов.

Когда команды встретятся во втором круге

Матч второго круга чемпионата Украины между "Оболонью" и "Шахтером" пройдет уже в Киеве на "Оболони-Арене".

Базовая дата встречи 26-го тура УПЛ – 8 мая 2027 года. Хозяином поединка будет киевская команда.

Таким образом, календарь противостояния "Оболони" и "Шахтера" в сезоне будет выглядеть так:

"Шахтер" - "Оболонь"

  • 30 октября
  • "Арена Львов", Львов
  • 11-й тур УПЛ

"Оболонь" - "Шахтер"

  • 8 мая 2027 года (базовая дата)
  • "Оболонь-Арена", Киев
  • 26-й тур УПЛ

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